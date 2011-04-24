Bisiklet turunun ilk etabını İtalyan sporcu kazandı

T24 -

Ahırkapı Feneri'nin önünde başlayan ve Boğaziçi Köprüsü geçişi ardından Caddebostan sahilde gerçekleştirilen 8 turun ardından sona eren ilk etap, büyük bir çekişmeye sahne olurken, son metrelerde müthiş bir atak yapan İngiltere'nin Farnese Vini-Neri Sottoli takımından İtalyan Guardini birinci oldu.

ABD'nin Garmin-Cervelo takımından ABD'li Fyler Farrar ikinci olurken, Hollanda'nın Skill Shimano takımından Hollandalı Kenny Van Hummel ise üçüncü sırayı elde etti.



Madalyalar Cumhurbaşkanı Gül'den

Yarışın son turunda Caddebostan'daki varış noktasına gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Balkonda yarışın heyecan içinde geçen son metrelerini izleyen Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra podyuma gelerek, dereceye girenlere ödüllerini verip, tebrik etti.



Turkuaz mayo Guardini'de





Cumhurbaşkanı Gül, ayrıca genel klasman, sprint ve Türkiye güzellikleri birincisine sunulan mayoları da sporculara verdi.

Genel klasman birinci Guardini, turkuaz mayoyu giyerken, sprint puanları birincisi de aynı sporcu olduğundan, yeşil renkli sprint puanları birincisi mayosu, genel klasman ikincisi Farrar'a verildi. Beyaz renkli Türkiye güzellikleri puan birinciliği mayosu sahibi ise Caja Rural takımından İspanyol Arturo Mora Ortiz'in oldu.



Gül'e turkuaz mayo

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, ödül töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, arkasında ''Abdullah Gül'' yazan turkuaz renkli bir mayo hediye etti.

Törene Gül'ün yanı sıra İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar da katıldı.

Gül ayrıca, bir yarış bisikletiyle basın mensuplarına görüntü verdi.



Türk sporcular

168 sporcunun tamamladığı ilk etapta, ilk 20'ye iki Türk sporcu girdi.

Konya Torku Şekerspor-Vivelo'dan Miraç Kal 12. olurken, Manisaspor Bisiklet Takımı'ndan Ahmet Akdilek ise 15. sırayı elde etti.



Yarın Kuşadası-Turgutreis etabı yapılacak

Toplam 8 etabın sonunda 1 Mayıs Pazar günü Side-Alanya etabıyla tamamlanacak büyük mücadelede, yarın 178 kilometrelik Kuşadası-Turgutreis etabı yapılacak.



