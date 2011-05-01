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Spor

BİSİKLET TURUNDA SON ETAP BAŞLADI ANTALYA (A.A)

01 Mayıs 2011 16:02

-BİSİKLET TURUNDA SON ETAP BAŞLADI ANTALYA (A.A) - 01.05.2011 - 47. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı olan Side-Alanya etabı, Side'deki tarihi Apollon Tapınağı önünden başladı.  Side-Alanya etabının startını Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Manavgat Kaymakamı Hacı İbrahim Türkoğlu ile Side Belediye Başkanı Abdülkadir Uçar birlikte verdiler. 22 takımdan 141 sporcunun katıldığı yarışta 157,8 kilometre koşulacak. Side'de tatil yapan turistler, startta bisikletçilere alkışlarla destek verdi.  24 Nisan Pazar günü başlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Alanya'da sona erecek.

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