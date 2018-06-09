Bisiklet turunda otomobil çarpan banka müdürü öldü

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA\'da arkadaşları ile birlikte bisiklet turuna çıkan özel bir bankanın şube müdürü Kerem Yorulmaz (26), şerit değiştiren bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı Yorulmaz, hastanede hayatını kaybetti.

Bursa\'da 3 arkadaşı ile birlikte bisiklet turuna çıkan özel bir bankanın şube müdürü Kerem Yorulmaz, Mudanya istikametine doğru pedal çevirmeye başladı. Faruk O. idaresindeki 16 L 7615 plakalı otomobil, Bursa- Mudanya yolunun Tepedevrent mevkiinde şerit değiştirirken Kerem Yorulmaz\'ın kullandığı bisiklete çarptı. Ağır yaralanan Kerem Yorulmaz, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi tarafından Mudanya Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Evli ve 1 kız çocuğu babası Yorulmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede kazanın ışıklı bir bölgede meydana geldiği ve yerde araca ait herhangi bir fren izinin bulunmadığı tespit edildi. Araç sürücüsü Faruk Orhan polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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