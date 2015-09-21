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Bisiklet tamircisine 'Erdoğan'a hakaret' gözaltısı: Şehitlerimiz için gözaltına alındım

Samsun'da Mustafa Y. adlı vatandaş yolda yürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

21 Eylül 2015 20:17

Samsun’da bisiklet tamirciliği yapan 37 yaşındaki Mustafa Y., Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye çıkışı sırasında, "Şehitlerimiz için gözaltına alındım. Söz konusu vatansa gerisi teferruat’ dedi.

Hakan Çelikbaş'ın DHA'da yer alan haberine göre, olay, dün Samsun’un Kadıköy Mahallesi Gebi Caddesi’nde meydana geldi. Mustafa Y., iddiaya göre cadde üzerinde yürürken bağırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

Çevredeki vatandaşlar polisi arayıp şüpheliyi ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne bağlı ekipler Mustafa Y.’yi 'Devlet büyüklerine hakaret' suçundan gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan Mustafa Y. bugün adliyeye sevk edildi.

Şüpheli adliyeye götürülüşü sırasında basın mensuplarına, "Teröre sövdüğüm için bu oldu. Şehitlerimiz için gözaltına alındım. Söz konusu vatansa gerisi teferruat. Olay bu. Başka birşey yok" dedi.

 

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