-BİSİKLET KAZASI UZAYDAN ETTİ ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - Amerikalı astoronot Tim Kopra, bisikletten düşünce gelecek ay yapılacak uzay mekiği seferinin mürettebat listesinden çıkarıldı. Hafta sonunda evinin yakınında bisiklet kazasında yaralanan uzay yürüyüşü yapmakla görevli Kopra'nın yerine mekik uçuşuna astronot Steve Bowen'ın katılmasına karar verildi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tıbbi mahremiyet gerekçesiyle uzay yürüyüşü lideri Kopra'nın yaralanmasıyla ilgili ayrıntıları açıklamadı. Discovery uzay mekiğinin son seferi teknik sorunlardan ötürü birkaç kez ertelenmişti, ama son dakika değişikliğinin 24 Şubat'ta yapılması öngörülen mekik seferinin ertelenmesine yol açması beklenmiyor. Yedi astronotla 39. ve son kez uzaya fırlatılacak Discovery, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir depolama modülü ve ''insansı'' robot götürecek. Dış yakıt tankındaki sızıntı ve çatlaklar nedeniyle kasımda yapılacak fırlatma işlemi ertelenen Discovery'nin 24 Şubat, Endeavour'un da 19 Nisanda fırlatılması öngörülüyor. Bu son iki mekik seferinin ardından, bütçe olanak verirse bir sefer daha yapılacak ve 30 yıllık Amerikan mekik programı sona erecek. Programın en eski ve en çok seyahat eden mekiği ise Discovery. ABD'de uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Demokrat Partili milletvekili Gabrielle Giffords'ın kocası Mark Kelly de nisanda yapılacak uzay mekiği seferinin komutanlığını üstlenecek.