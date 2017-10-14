Bisiklet hırsızlığı kamera ile görüntülendi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta girdiği apartmandan bisiklet çalan şüpheli, güvenlik kameraları ile görüntülendi. Kayıtları inceleyen polis ekipleri, şizofreni hastası olduğu belirlenen şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi\'nde öğretim görevlisi K.Ö., önceki gün Yeşilyurt Mahallesi, Şifa Caddesi üzerinde bulunan bir işyerine giderken kullandığı bisikleti, apartmanın girişine bıraktı. Ancak binadan çıktığında bisikletin yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevrede bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kayıtlarda bisikleti bir kişinin çaldığı görüldü. Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızlık şüphelisinin bir süre çevrede gezindikten sonra binaya girdiği, 3 dakika içeride kaldıktan sonra kilitli bisikleti alarak çıktığı görüldü. Sivas Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda bisiklet hırsızlığını gerçekleştirilen şüphelinin S.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı bisiklet ise tüm aramalara karşın bulunamadı. Şizofreni hastası olduğu belirlenen S.Ö., tedavi amacıyla Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'ne gönderildi.



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