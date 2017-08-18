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Bisiklet hırsızını boynundaki dövme yakalattı

KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ’de 2 iş yeri ve 3 binadan bisiklet çalan hırsız boynundaki dövmeden teşhis edilerek yakalandı

18 Ağustos 2017 20:16

KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ’de 2 iş yeri ve 3 binadan bisiklet çalan hırsız boynundaki dövmeden teşhis edilerek yakalandı. Olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada maddi değeri yüksek bisikletleri 2 iş yeri ve 3 binadan çalan F.G. (25), polisin yaptığı titiz çalışma sonucu boynundaki dövmeden tespit edilerek Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Fuzuli Caddesi\'nde yakalandı. Sorgusu yapılan F.G. çaldığı bisikletleri arkadaşı M.N.’nin (23) evinde sakladığını söyledi. M.N’nin evinde yapılan aramada çalıntı 5 bisiklet bulundu.
Gözaltına alınan F.G. ve M.N. işlemlerinin ardından adliyeye gönderilecek.

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