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Bisiklet hırsızı tutuklandı

ADANA, (DHA)- ADANA'da 6 bisikleti çaldığı öne sürülen Adil G

18 Ocak 2018 13:21

ADANA, (DHA)- ADANA\'da 6 bisikleti çaldığı öne sürülen Adil G. (27), yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kent genelinde artan bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, olayların meydana geldiği apartmanlardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Adil G.\'nin bir apartmana girip bisikleti çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Adresi tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalandı. Adil G.\'nin daha önce de sahte kredi kartı kullanmak ve işyeri dokunulmazlığını ihlal etmek suçlarından hakkında kesinleşmiş 5 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheli sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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