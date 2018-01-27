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Bisiklet hırsızı kameraya aldırmadı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmana girip, bisikleti çalan hırsız, kendisini görüntüleyen güvenlik kamerasına aldırış etmedi

27 Ocak 2018 18:43

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmana girip, bisikleti çalan hırsız, kendisini görüntüleyen güvenlik kamerasına aldırış etmedi. Fark ettiği kameraya önce bisikleti, ardından da kendisini gösteren hırsız, kapıdan çıkıp gitti.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Kapısının açık olduğu bir apartmana giren kimliği belirsiz erkek, girişteki bisikleti çaldı. Bisikleti apartman kapısından çıkartırken, güvenlik kamerasını fark eden hırsız, yüzünü saklama ihtiyacı bile duymadı. Hırsız, bisikleti kendisinin çaldığını belli edercesine el kol hareketi yaptı. Kameraya bakıp eliyle önce bisikleti, sonra kendisini gösteren hırsız, bisikletle kapıdan çıkıp gitti.
Sabah bisikleti koyduğu yerde göremeyen apartman sakini, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince, hırsızlık olayını gördü, polise haber verdi. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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