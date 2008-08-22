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Spor

Bisiklet BMX'te madalyalar sahibini buldu

Bisiklette BMX kategorisinde erkeklerde Letonya'dan Maris Strombergs, kadınlarda Fransız Anne-Caroline Chausson altın madalya kazandı.

22 Ağustos 2008 03:00

Yaz Olimpiyat Oyunları'na ilk kez Pekin 2008'de dahil edilen bisiklet BMX kategorisinde erkekler ve bayanlarda madalyalar sahiplerini buldu.

Erkeklerde Letonya'dan Maris Strombergs, kazalarla dolu final serisinde parkuru 36.190'lık bir sürede tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu. Amerikalı Mike Day, 36.609 ile gümüş, yine Amerikalı Donny Robinson 36.972 ile bronz madalya kazandı.

Bayanlarda ise altın madalyayı Fransız Anne-Caroline Chausson elde etti. Chausson, yarışı 35.976 saniyede tamamlarken, vatandaşı Laetitia Le Corguille 38.042 ile gümüş, Amerikalı Jill Kintner 38.674 ile bronz madalya kazandı.

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