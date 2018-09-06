BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) verilerine göre, Ağustos’ta dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 6 bin 50 liraya, açlık sınırı da 1.749 liraya yükseldi.

BİSAM’ın açlık ve yoksulluk sınırı raporundaki verilere göre, yoksulluk sınırı aylık bazda 17 lira, yıllık bazda 843 lira, açlık sınırı da aylık bazda 5.0 lira, yıllık bazda da 244 lira lira arttı. BİSAM raporuna göre;

“Dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 58.31 lira, aylık 1.749 liralık harcama yapması gerekiyor.

“Yetişkin bir kadının sağlıklı beslenebilmesi için 14.92, yetişkin bir erkeğin 15.41, 10-18 yaş arası bir çocuğun 16.54, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 11.44 lira harcama yapması gerekiyor.

“Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor. Ağustos 2018’de günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 16.1 lira ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu grubu et, tavuk ve balık 10.95 lira ile takip ediyor.

“Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 7.47, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 3.73 lira. Katı yağ 2.42 liralık, sıvı yağ ise 1.30 liralıkmasraf yapılması gereken ürün gruplarıdır.

“Sağlıklı bir beslenme için dört kişilik bir ailenin sebze ve meyve için ayırması gereken bütçe ise 7.10 lira.

“Yumurtaya için 1.17, bal, reçel ve pekmez için ise 2.10 lira harcama yapılması gerekiyor.

“Ağustos 2018’de sağlıklı beslenmek için yapılması gereken harcama tutarlarının ürün gruplarına göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

“Et, yumurta ve kurubaklagil grubu yüzde 27.7, süt ve süt ürünlerinin grubu yüzde 40, meyve-sebze grubu yüzde 12.2, ekmek ve tahıl grubu yüzde 8.7, diğer yüzde 11.1.

“Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 447.6 lira olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 462.2 lira, 10-18 yaş bir çocuk için 496.2 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 343.2 lira oldu. (Tablo)