BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi

İstanbul, 6 Temmuz (DHA) - Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi\'nin (BİSAM) verilerine göre, Haziran ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.7 artışla 1,468 liradan 1,757 liraya yükseldi.

BİSAM\'ın Haziran 2018 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı raporundaki verilere göre, aynı dönemde yoksulluk sınırı da yüzde 19.6 artışla, 5 bin 80 liradan, 6 bin 77 liraya yükseldi.

BİSAM raporunda şu bilgiler verildi:

\"Dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 58.57 lira, aylık 1,757 lira harcama yapması gerekiyor.

\"Dört kişilik bir ailede her kişinin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor.

\"Günlük harcamalarda Haziran\'da en yüksek maliyet grubunu günlük 15.82 lira ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri et, tavuk ve balık 10.93 lira ile izliyor.

\"Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 7.24 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 3.62 lirayı buluyor.

\"Katı yağ 2.35 liralık, sıvı yağ ise 1.26 liralık harcama yapılması gereken ürün grupları olarak öne çıkıyor.

\"Sağlıklı bir beslenme için dört kişilik bir ailenin, sebze ve meyve için 8.49 lira, yumurta için 0.89 lira, Şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 2.69 lira harcama yapması gerekiyor.

\"Mayıs 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre, sağlıklı beslenmek için yapılması gereken harcama tutarları esas alındığında, ürün gruplarının paylarında da değişiklik oldu.

\"Buna göre;

- et, yumurta ve kurubaklagil grubu için yapılması gereken harcamaların toplam içindeki payı yüzde 27.8’den yüzde 27’ye,

- süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 40.9’dan yüzde 39.4’e düştü.

\"Buna karşılık, meyve ve sebzenin payı yüzde 11.5’ten yüzde 14.5’e yükseldi.

\"Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 453 lira olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 467 TL, 10-18 yaş bir çocuk için 497 TL, 4-6 yaş bir çocuk için 341 TL oldu.\"

\"Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 1,757 liraya yükseldi.

\"Aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6 bin 77 lirayı buldu.

\"Böylece, geçen yılın aynı ayına göre ise yoksulluk sınırı 997 lira, açlık sınırı 289 lira artmiş oldu.\" (Grafk, İnfografik, Tablo)