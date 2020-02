BİSAM: Açlık sınırı 1,703 liraya, yoksulluk sınırı 5,890 liraya çıktı

İstanbul, 5 Nisan (DHA) - Dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için yapması gereken harcama Mart ayında günlük 56.76, aylık ise 1,703 liraya yükseldi.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından açıklanan Mart dönemi açlık ve yoksulluk sınırı verilerine göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 14.57, yetişkin bir erkeğin 15.03, 10-18 yaş arası bir çocuğun 16.07, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 11.09 lira.

Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor. BİSAM tarafından hazırlanan verilere göre, günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 15.60 lira ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri et, tavuk ve balık 10.06 lira ile takip ediyor.

Araştırmaya göre çeşitli gruplar için yapılması gereken harcama miktarları ise;

- Süt ve yoğurt 7.5 lira,

- ekmek 3.55 lira,

- katı yağ 2.36 lira,

- sıvı yağ 1.26 lira,

- sebze ve meyve 7.69 lira,

- yumurta 0.89 lira ve

- şeker 0.61 lira oldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 437 lira olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 451 lira, 10-18 yaş bir çocuk için 4820 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 333 lira oldu. Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 1.703 lira oldu.

Aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 5,890 lira oldu.

Her ayın ilk haftasında BİSAM tarafından yayınlanan açlık ve yoksulluk sınırı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksinin açıklanmasını takiben, BİSAM tarafından Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı “Türkiye’ye özgü beslenme kalıbı”nın, farklı kaynaklardan elde edilen verilerle değerlendirilerek hesaplanıyor.

Hesaplamada esas alınan kalori miktarları ise;

- 4-6 yaşındaki bir kız çocuğu için 1963 kalori,

- 15-18 yaş arası bir erkek çocuk için 3244 kalori,

- Yetişkin bir erkek 2953 kalori,

- Yetişkin bir kadın 2658 kalori olarak açıklandı. (Grafik)