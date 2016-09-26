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Ekonomi
BBC Türkçe

BIS: Çin'de borç krizi kapıya dayandı

Küresel bankacılık sistemini düzenleyen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'deki borç geri ödeme sorunlarının büyük bir krizin eşiğine geldiğini söyledi.

26 Eylül 2016 19:47

Küresel bankacılık sistemini düzenleyen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'deki borç geri ödeme sorunlarının büyük bir krizin eşiğine geldiğini söyledi.

Finans çevrelerinde 'Merkez bankalarının merkez bankası' olarak adlandırılan BIS, ülkedeki toplam borç yükünün milli gelire oranının yılın ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştığını ifade etti.

BIS'in Basel III uluslararası bankacılık kuralları dahilinde takip etmeye başladığı ve olası krizlerin öngörülmesi için kullandığı kredi açığı verisi, Çin'de yılın ilk yarısında yüzde 30,1'e ulaştı.

BIS, yüzde 10 seviyesinin üzerinin bankacılık krizi sinyali olacağını ifade ediyor.

Çin'in toplam borç yükü geçen yılın sonunda 25 trilyon dolar seviyesindeydi. Bu tutar ülkenin milli gelirinin yüzde 249'una tekabül ediyor.

BIS uyarısı, Çin hükümetinin ekonomide sert inişi engelleyip, iç talebe dayalı büyüme için gerekli reformları hayata geçirmeye çalıştığı bir dönemde geldi.

Piyasa uzmanları, ülkede takibe düşen kredilerin miktarının artması ve şirket tahvillerinin geri ödenmemeye başlaması halinde tüm bankacılık sisteminin krize girebileceği uyarılarını yapıyor.

Özellikle küresel emtia talebinin önemli bir kısmını oluşturduğu için Çin ekonomisinde yaşanabilecek derin bir krizin de küresel ekonomik büyümeye olumsuz etki edebileceği ve Çin kaynaklı artçı krizlerin ortaya çıkabileceği endişeleri daha önce Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından da dile getirilmişti.

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