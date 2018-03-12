BIS: Çin bir bankacılık krizinin eşiğinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart (DHA) – Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) raporunda, Çin’in \"bir bankacılık krizi eşiğinde\" olduğu uyarısı yapıldı.

BIS\'in Pazar günü açıklanan çeyrek dönem raporunda, \"olası bir bankacılık krizinin erken işaretleri\"ni bulmaya yönelik araştırma kapsamında, Çin’in bu yönde bir krizin eşiğinde olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Toplam kredilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranına bakılarak gerçekleştirilen araştırmada, Çin’in toplam borcunun belirlenen sınırı aştığı gerekçesiyle bir çökmenin eşiğinde olduğuna dikkat çekildi. Raporda, Çin’in ardından \"Hong Kong ve Kanada ekonomilerinin de riskte olduğu\" belirtilirken, bu iki ülkenin kriz riskinin artan emlak fiyatları olduğu vurgulandı.

Söz konusu üç ülkenin bankacılık krizinin eşiğinde olduğunu gösteren işaretlere rağmen, bu durumun ülkelerde ekonomik kriz oluşacağı anlamına gelmeyebileceği açıklanan BIS raporunda, şu uyarılara yer verildi:

“Göstergeler eski deneyimlere dayanmamakta ve önceki krizlerden bu yana meydana gelen daha kapsamlı kurumsal ve ekonomik değişiklikler göz önüne alınmıyor.

\"Örneğin her ne kadar olağan güvenlik açıkları oluşturulmasını engellememiş olsa da makro ihtiyati tedbirlerin çok daha aktif bir şekilde kullanılmasının finansal sistemleri mali sıkıntıya karşı dayanıklılığını güçlendirmesi bekleniyordu.\"