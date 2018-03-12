T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BIS: Çin bir bankacılık krizinin eşiğinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart (DHA) – Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) raporunda, Çin’in "bir bankacılık krizi eşiğinde" olduğu uyarısı yapıldı

12 Mart 2018 13:18

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart (DHA) – Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) raporunda, Çin’in \"bir bankacılık krizi eşiğinde\" olduğu uyarısı yapıldı.
BIS\'in Pazar günü açıklanan çeyrek dönem raporunda, \"olası bir bankacılık krizinin erken işaretleri\"ni bulmaya yönelik araştırma kapsamında, Çin’in bu yönde bir krizin eşiğinde olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.
Toplam kredilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranına bakılarak gerçekleştirilen araştırmada, Çin’in toplam borcunun belirlenen sınırı aştığı gerekçesiyle bir çökmenin eşiğinde olduğuna dikkat çekildi. Raporda, Çin’in ardından \"Hong Kong ve Kanada ekonomilerinin de riskte olduğu\" belirtilirken, bu iki ülkenin kriz riskinin artan emlak fiyatları olduğu vurgulandı.
Söz konusu üç ülkenin bankacılık krizinin eşiğinde olduğunu gösteren işaretlere rağmen, bu durumun ülkelerde ekonomik kriz oluşacağı anlamına gelmeyebileceği açıklanan BIS raporunda, şu uyarılara yer verildi:
“Göstergeler eski deneyimlere dayanmamakta ve önceki krizlerden bu yana meydana gelen daha kapsamlı kurumsal ve ekonomik değişiklikler göz önüne alınmıyor.
\"Örneğin her ne kadar olağan güvenlik açıkları oluşturulmasını engellememiş olsa da makro ihtiyati tedbirlerin çok daha aktif bir şekilde kullanılmasının finansal sistemleri mali sıkıntıya karşı dayanıklılığını güçlendirmesi bekleniyordu.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçMart DHAUluslararasıBankası BISBIS PazarToplamGayri Safi Yurtiçi HasılaRapordaKongKanadaSözBIS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24