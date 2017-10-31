BIS: Bankaların döviz varlıkları yüzde 5.6, yükümlülekleri yüzde 12.9 arttı

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verilerine göre, Türkiye\'de bankacılık sektörünün döviz varlıkları, ikinci çeyrekte, geçen yılın sonuna göre yüzde 5.6 artarken, yükümlülüklerindeki artış yüzde 12.9 ile varlıklardak artışın iki katını da aştı.

Merkez Bankası\'ndan yapılan, BIS Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri\'ne ilişkin açıktlamaya göre, Türkiye’deki bankacılık sektörü yabancı para toplam varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 5.6 artışla 274.6 milyar dolara, banka dışı sektör yabancı para toplam varlıkları yüzde 5.5 artışla 166.5 milyar dolara yükseldi.

Buna karşılık, Türkiye’deki bankacılık sektörü yabancı para toplam yükümlülükleri, 2016 yıl sonuna göre yüzde 12:9 artışla 348.6 milyar dolar, banka dışı sektör yabancı para yükümlülükleri yüzde 17.8 artışla 228.0 milyar dolara tırmandı.

Böylece, bankacılık sektörünün döviz açıkları 74 milyar dolara, banka dışı sektörün döviz açıkları da 61.5 milyar dolara yükseldi.

BIS verilerine göre, Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 6.8 azalışla 27.8 milyar dolara, bankalardan alacakları yüzde 9.9 azalışla 18.1 milyar dolara geriledi.

Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurtdışı alacakları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 8.1 azalışla 16.7 milyar dolara, bankalardan alacakları yüzde 10.4 azalışla 7.6 milyar dolara düştü.