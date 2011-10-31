Birsen'in ayağı da kurtuldu





T24- Erciş’te çöken 5 katlı binanın enkazından çıkarılan 8 yaşındaki Birsen Şifa İşler’in ezilen sol bacağı kesilmekten kurtuldu.





Hürriyet'in haberine göre, Birsen Şifa İşler geçtiğimiz pazar günü deprem olduğunda Van’ın Erciş ilçesinde anneannesinin Alkanat Apartmanı’ndaki evindeydi. Tamamen çöken 5 katlı binada annesi ve diğer akrabalarıyla birlikte enkaz altında kaldı. 8 yaşındaki Şifa’nın bacağı çöken tuğla duvara sıkıştı.





Onu enkazdan çıkaran GEA ekibini görünce, “Ağabey ne olur beni kurtarın” dedi. Sürekli “Sakin ol. Seni almaya geldik” diye konuşarak, ona destek oldular. Kurtarma ekibinden Cem Behar, “Ne olduğunu bile bilmiyordu. Deprem olduğunu söyledim” diye anlattı o anı. Çalışma sırasında sakinliğini koruyan Filiz İşler de kızına “Benim kızım biraz nazlıdır ama şimdi uslu duracak” diye yardımcı oluyordu.





Ekip, yukarıdan bir delik açarak, Şifa’nın bacağının üzerindeki tuğla duvarı keskiyle kırdı. Şifa’nın ayağı kurtulmuştu. İlk delikten tekrar enkaza giren GEA ekibi, önce Şifa’yı sonra annesini enkazdan çıkardı. Sol bacağı ezilen Şifa’nın kan dolaşımı da bozuldu.





Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi’nde tedavi altına alınan Birsen’in bacağının kesilmesi gündeme geldi. Ancak, doktorların yoğun müdahalesiyle Şifa İşler’in sol bacağı kesilmekten kurtuldu. Basınç odasında oksijen tedavisi devam eden minik Birsen, tedavinin bitmesini hikaye kitabı okuyarak bekliyor.