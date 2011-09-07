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Spor

Birsel Vardarlı'nın sözleşmesi uzatıldı İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2011 15:50

-Birsel Vardarlı'nın sözleşmesi uzatıldı  İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı, Birsel Vardarlı'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Son 5 yıldır elde ettiğimiz 5 lig şampiyonluğunda, Avrupa'daki ve Türkiye'deki pek çok zaferimizde önemli katkısı olan milli oyuncularımızdan Birsel Vardarlı'nın devam etmekte olan sözleşmesi iki yıl uzatıldı. Oyunu okuma yeteneğini skora doğrudan taşıyan, asla pes etmeyen yapısıyla lider ruhunu parkeye yansıtan Birsel Vardarlı, 2015'e kadar Fenerbahçemiz için mücadele edecek'' denildi.

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