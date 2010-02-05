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Birlikteki türbe ziyareti için çarşaflı kadınlara izin

Şırnak’ın Cizre İlçesi’ndeki Hudut Tabur Komutanlığı, askeri birlik sınırları içinde bulunan Şeyh Abdurranmane Veli Türbesi’ni yıllardır özel izinli

05 Şubat 2010 02:00


T24- Şırnak’ın Cizre İlçesi’ndeki Hudut Tabur Komutanlığı, askeri birlik sınırları içinde bulunan Şeyh Abdurranmane Veli Türbesi’ni yıllardır özel izinli ziyaretlere açıyor. Türbeye aralarında kara çarşaflı kadınların da yeraldığı ziyaretçiler, özel bir kapıdan görevlendirilen kadın polis memuru ve askerlerin aranmasından sonra alınıp, türbeye gidip dua ediyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başörtülü olduğu için Ankara’da GATA’da tedavi gören tiyatro sanatçısı Nejat Uygur’u ziyaretine izin verilmemesi tartışması sürürken, Şırnak'ın Cizre İlçesi’nde konuşlu Hudut Tabur Komutanlığı, farklı bir uygulama gerçekleştiriyor. Cizre Kalesi içinde yeralan Hudut Tabur Komutanlığı, sınırları içinde bulunan Şeyh Abdurahmane Veli Türbesi’ni her perşembe günü yöre kadınlarının ziyaretine açıyor.

Perşembe günleri 14.00- 17.00 saatleri arasında türbeyi ziyarete gelen kadınlar, birliğin ana nizamiyesi yerine yan tarafta bulunan ayrı bir kapıdan içeriye alınıyor. Güvenlik gerekçesiyle, ziyarete gelen aralarında kara çarşaflı kadınların da olduğu kişileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden görevlendirilen kadın polis memurları kontrol ediyor. Aramaya nöbetçi askerler de katılıyor. Kadınlar kapıdan içeriye girdikten sonra türbeye gidip dualar okuyup, dileklerde bulunuyor.

Cizreli kadınlar, askerin türbeye girişe izin vermesini takdirler karşıladıklarını dile getiriyor.

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