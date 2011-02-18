-BİRLİKTE YAŞAYAN 2 GENÇ ÖLÜ BULUNDU TRABZON (A.A) - 18.02.2011 - Trabzon'da bir genç ile birlikte yaşadığı kız arkadaşı aynı evde ölü bulundu. Kent merkezindeki 1. No'lu Erdoğdu Mahallesi Ömer Terzioğlu Sokak'taki bir apartmanın 3. katında oturan Muhammer Aktaş (31) ile aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Özge Şahin'den (23) 2 gündür haber alamayan arkadaşları evlerine gelerek kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine gençlerin arkadaşları durumu polise ve sağlık görevlilerine bildirdi. Eve gelip kapıyı kırarak içeri giren polisler ile sağlık görevlilerince yapılan incelemede, aynı odada bulunan Aktaş ile Şahin'in öldüğü anlaşıldı. Odadaki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri sanılan Aktaş ile Şahin'in cesedi, Cumhuriyet Savcısı ve polislerin evdeki araştırmasının ardından kesin ölüm sebeplerinin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bir süredir birlikte yaşadıkları ve evlenmeyi planladıkları belirtilen Aktaş ile Şahin'in oturdukları evin ve kaldırıldıkları Adli Tıp Kurumu'nun önüne gelen çok sayıda yakını fenalık geçirdi. Özge Şahin'in annesi Hatice Şahin, ''Kızım seni nasıl toprağa vereceğim'' diyerek baygınlık geçirdi. Hatice Şahin ile ölen gençlerin baygınlık geçiren yakınları, polisler ve vatandaşlarca sakinleştirilmeye çalışıldı.