Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Kozan ilçesinde, 4 çocuk annesi Sibel Kılıçlı (37), birlikte yaşadığı İsmail Arı (38) tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

Olay, sabah karşı Türkeli Mahallesi Şamlıoğlu Caddesi üzerindeki Sibel Kılıçlı\'ya ait evde meydana geldi. Eşinden ayrıldıktan sonra kızı Ş.G. (16) ile ev kiralayan Sibel Kılıçlı, bir süre önce İsmail Arı ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre, İsmail Arı, nikah sözü verdiği Sibel Kılıçlı\'yı 4 ay boyunca oyaladı. Bunun üzerine evinin anahtarını değiştiren Kılıçlı, gece eve gelen İsmail Arı\'yı içeri almadı. Çıkan tartışma sonrası eve giren İsmail Arı, yanındaki pompalı tüfekle Sibel Kılıçlı\'yı başından vurarak öldürdü. Kılıçlı\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından kaçan İsmail Arı ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.



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