-BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI PARÇALARA AYIRDI KONYA (A.A) - 27.04.2011 - Konya'da, kayıp başvurusunda bulunulan kadının, birlikte yaşadığı üç çocuğunun babası tarafından öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Ayşe Demir'in (33) 31 Mart 2010'da ortadan kaybolmasının ardından, ablası polise kayıp başvurusunda bulundu. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zaman zaman başka illere kaçıp giden genç kadının bulunabilmesi için soruşturma başlattı. Gideceği yerler araştırılan kadınla ilgili resmi kurumlarla yazışmalar yapıldı. Cinayet dedektifleri, her yerde aranan ve bir sonuç alınamayan Demir'in banka hesaplarında da herhangi bir hareketlilik olmadığını tespit edince genç kadının öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durmaya başladı. Ayşe Demir'in yıllardır birlikte yaşadığı ve başka bir kadınla resmi nikahı bulunan Yaşar K. (43), takibe alındı. Ayşe Demir ile birlikteliğinden üç çocuğu olan Yaşar K'nın, genç kadının kaybolmasının hemen ardından çocukları resmi nikahlı eşine bıraktığı belirlendi. Yapılan çalışmalarla şüpheler üzerinde yoğunlaşan Yaşar K'nın Konya-Beyşehir karayolu Kızılören civarındaki dedesine ait araziye de sık sık gitmesi polisin dikkatini çekti. Ayşe Demir ile karavanda bazen geceleyen Yaşar K'nın genç kadının kaybolmasının ardından hiçbir girişimde bulunmaması üzerine polis harekete geçti. -PARÇALARA AYIRIP, GÖMMÜŞ- Gözaltına alınan Yaşar K, ilk başta polise hiçbir şey anlatmadı. Ayşe Demir'in karavanın bulunduğu alanda öldürüldükten sonra gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, Konya'ya kokuya duyarlı ceset arama köpeği getirdi. Köpekler, üzerine odun ve taş bulunan alanı işaret edince yapılan kazı çalışmalarında genç kadının parçalanmış cesedine ulaşıldı. 10 parçaya ayrılan kadının poşetler içindeki cesedi, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Cesedin bulunduğunu öğrenince suçunu itiraf eden Yaşar K'nın pişman olmadığını söylediği bildirildi. Yaşar K'nın, ifadesinde, çocuklarıyla ve kendisiyle ilgilenmeyen Demir ile olay günü dedesine ait arazide tartıştıklarını, kavgaya dönüşen olayda bıçakla öldürdüğü genç kadını, toprağa daha kolay gömmek için 10 parçaya ayırdığını söylediği öğrenildi. Yaşar K'nın, gömdüğü cesedin kokmaması için gübre döktüğü, sonrasında birçok kez aynı bölgede piknik yaptığı kaydedildi. -SEVGİLİSİNİN ANNESİNİ ÖLDÜRMEKTEN HÜKÜM GİYMİŞ- Yaşar K'nın, Demir'in annesi Güllü Demir'e bir tartışma sırasında tokat attığı, başını duvara çarpması sonucu Demir'in ölümünden sorumlu tutulan zanlının, 2001 yılında 'kastı aşan adam öldürme' suçundan' 3 yıl ceza aldığı bildirildi. Ayrıca, Ayşe Demir'in kaybolmadan 20 gün önce kendisini darbettiği gerekçesiyle Yaşar K'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşar K, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı, sonra adliyeye sevk edildi.