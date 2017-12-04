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Birlikte yaşadığı kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, resmi nikahsız birlikte yaşadığı Azime Kocaman'ı (40) tabanca ile öldürüp kaçan Cevdet Uz (50), Ankara'da yakalandı

04 Aralık 2017 14:45

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, resmi nikahsız birlikte yaşadığı Azime Kocaman\'ı (40) tabanca ile öldürüp kaçan Cevdet Uz (50), Ankara\'da yakalandı.
Geçen 30 Kasım\'da, Şerefiye Mahallesi\'nde meydana gelen olayda Cevdet Uz, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuklarıyla ilgili konuşurken tartıştığı dini nikahlı eşi Azime Kocaman\'a tabanca ile ateş etti. Ağır yaralanan Kocaman, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybetti.
Polis, olayın ardından kaçan Cevdet Uz\'u yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Uz\'un, Ankara\'da olduğu belirlendi. Yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı ileri sürülen Uz, Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Cevdet Uz, sorgusunda olayda kullandığı silahı Mamak\'taki İmrahor Gölü\'ne attığını söyledi. Tabanca, balık adamların gölde yaptığı aramada bulundu. Düzce\'ye getirilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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