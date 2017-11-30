Birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, 52 yaşındaki K.U., resmi nikahsız birlikte yaşadığı eşi 40 yaşındaki Azime Kocaman\'ı, tabancayla öldürerek kaçtı.

Olay, dün gece Şerefiye Mahallesi\'nde meydana geldi. K.U. ile Azime Kocaman arasında iddiaya göre, 1 yaşındaki çocuklarıyla ilgili bir konuda tartışma çıktı. K.U., tartışmanın büyümesi ile yanındaki tabancasını çıkarıp Azime Kocaman\'a ateş etti. Yaralanan kadın, silah sesini duyan komşuları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kocaman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan K.U.\'yu yakalamak için çalışma başlattı.