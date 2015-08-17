Gebze'de dehşet: Kendisini reddeden kadını bıçaklayarak öldürdü, halıya sardı, üstüne beton döktü!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde garson 22 yaşındaki Fırat Alper, bir gün önce çalıştığı restoranda işe başlayan 36 yaşındaki Suzan Çağlayan'ı, polis ifadesine göre cinsel ilişki teklifini kabul etmediği gerekçesiyle öldürdü. Fırat Alper, cesedi halıya sararak yatak odasına gömdü, üstüne beton döktü.

Olay, 13 Ağustos Perşembe günü meydana geldi. Gebze’nin Denizli Köyü'ndeki mir restoranda çarşamba günü işe başlayan Suzan Çağlayan burada garson olan Fırat Alper ile tanıştı. Fırat Alper'e kalacak yeri olmadığını belirten Çağlayan, mesai bitimi sonrasında Fırat Alper'in Beylikbağı mevkiinde bulunan evine gitti.



Verdiği ifadeye göre Suzan Çağlayan ile birlikte olmak isteyen Fırat Alper reddedilince mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Çağlayan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 15 kez bıçaklayarak öldürdü. Boğuşma sırasında bıçakla bacağından yaralanan Fırat Alper, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olduktan sonra durumundan şüphelenen polis harekete geçti.



Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Fırat Alper'in çalıştığı işyerini tespit eden polis, kendisinin ve Suzan Çağlayan'ın işe gelmediğini öğrenince Fırat Alper'in evine baskın yaptı. Şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alınarak Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Fırat Alper burada alınan ifadesinde Suzan Çağlayan ile ilişkiye girmek istediğini reddedilince de bıçaklayarak öldürdükten sonra halıya sarıp evin yatak odasının köşesine gömüp betonla kapattığını itiraf etti. Suzan Çağlayan'ın cesedini gömüldüğü yerden çıkarttı.



Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Fırat Alper, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

