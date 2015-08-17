T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gebze'de dehşet: Kendisini reddeden kadını bıçaklayarak öldürdü, halıya sardı, üstüne beton döktü!

Fırat Alper, Suzan Çağlayan'ı 15 yerinden bıçakladı

17 Ağustos 2015 00:04

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde garson 22 yaşındaki Fırat Alper, bir gün önce çalıştığı restoranda işe başlayan 36 yaşındaki Suzan Çağlayan'ı, polis ifadesine göre cinsel ilişki teklifini kabul etmediği gerekçesiyle öldürdü.  Fırat Alper, cesedi halıya sararak yatak odasına gömdü, üstüne beton döktü. 

Olay, 13 Ağustos Perşembe günü meydana geldi. Gebze’nin Denizli Köyü'ndeki mir restoranda çarşamba günü işe başlayan Suzan Çağlayan burada garson olan Fırat Alper ile tanıştı. Fırat Alper'e kalacak yeri olmadığını belirten Çağlayan, mesai bitimi sonrasında Fırat Alper'in Beylikbağı mevkiinde bulunan evine gitti.

Verdiği ifadeye göre Suzan Çağlayan ile birlikte olmak isteyen Fırat Alper reddedilince mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Çağlayan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 15 kez bıçaklayarak öldürdü. Boğuşma sırasında bıçakla bacağından yaralanan Fırat Alper, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olduktan sonra durumundan şüphelenen polis harekete geçti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Fırat Alper'in çalıştığı işyerini tespit eden polis, kendisinin ve Suzan Çağlayan'ın işe gelmediğini öğrenince Fırat Alper'in evine baskın yaptı. Şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alınarak Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Fırat Alper burada alınan ifadesinde Suzan Çağlayan ile ilişkiye girmek istediğini reddedilince de bıçaklayarak öldürdükten sonra halıya sarıp evin yatak odasının köşesine gömüp betonla kapattığını itiraf etti. Suzan Çağlayan'ın cesedini gömüldüğü yerden çıkarttı. 

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Fırat Alper, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

ETİKETLER

gebzeerkek şiddeticinayethaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24