'Birlikte olmak imkansız'

"Ergenekon" davasının tutuklu sanıklarından İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Adalet Bakanlığı Müfettişi Abdullah Cangür tarafından hazırlanan raporun aksine, ortak savunma hazırlamak için cezaevinde bir arada bulunma imkanları olmadığını" söyledi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Kemal Kerinçsiz, hakkındaki delillere ilişkin değerlendirmelerine devam etti.



Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, Kerinçsiz'in savunmasına ara vererek, sanık ve avukatların taleplerini aldı.



Söz alan tutuklu sanıklardan İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ergenekon şemasını hazırlayan eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun hakkında suç duyurusunda bulunmalarının ardından, soruşturma için Başbakanlıktan izin istenildiğini" ifade etti. Bunun üzerine Atasagun'un yaptığı açıklamada, "Ergenekon soruşturmasıyla ilgili eline geçen belgeleri kendisinin hazırlamadığını, saçma sapan ve komik bulduğunu, güldüğünü" söylediğini kaydeden Perinçek, "Atasagun, 'sorumlu olduğum makamlara vermezsem Ergenekoncu diyeceklerdi' dedi. MİT Müsteşarı terörden korkuyor. Aynı zamanda bu tertibi de gösteriyor" diye konuştu.



Perinçek, bu davanın temelinin "Tuncay Güney'in mülakatı ve bununla oluşturulan MİT şeması olduğunu" söyledi. Perinçek, "Tuncay Güney mi itibarlı, güvenilir yoksa Atasagun mu? Ahlaklı, saygılı, itibarlı insanlara yargılamada gereken güveni göstermeniz lazım. Siz bu saçma sapan gerekçelerle bu davayı nereye götüreceksiniz? Bu açıklamalar size vicdani sorumluluk getirmiştir" şeklinde konuştu.



Haftada 1 saat bilgisayar



Tutuklu sanık Nusret Senem de Adalet Bakanlığı Müfettişi Abdullah Cangür tarafından hazırlanan özel denetim raporuna değinerek, bilgisayarla çalışmalarının mevzuata aykırı olarak değerlendirildiğini söyledi. Sadece cumartesi günleri 1 saat bilgisayar kullandıklarını, duruşmalara verilen uzun aralarda ise bilgisayar kullanmalarına izin verilmediğini ifade eden Senem, kişisel bilgisayarlarının cezaevi ortamında kendilerine verilmesini istedi.



Senem, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak, Cangür tarafından hazırlanan raporun getirtilmesini talep etti.



Bunun üzerine tekrar söz alan Perinçek, sıkıyönetim mahkemelerindeki uygulamalarda ortak savunma hazırlamak için sanıklarla bir araya gelmelerine izin verildiğini belirterek, Cangür'ün raporunun aksine, ortak savunma hazırlamak için cezaevinde bir arada bulunma imkanları olmadığını söyledi.



Perinçek, bu şekilde savunma haklarının engellendiğini öne sürerek, bilgisayar olmaması durumunda elektronik daktilo verilmesini istedi. Doğu Perinçek, rapor üzerine görev yerleri değiştirilen iki cezaevi müdürünün de kendilerine imtiyazlı ve farklı davranmadığını belirterek,

"müdürlerin onuruyla oynandığını" savundu.



Mahkeme Heyeti, talepleri değerlendirmek için duruşmaya ara verdi.

