Birlikte olduğu kadını vuran cezaevi firarisi yakalandı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Gürsu ilçesinde, A.Ç. adlı kadını av tüfeği ile vurarak ağır yaralayan cezeevi firarisi A.K. yakaladı.

Bursa\'nın Gürsu ilçesinde, 23 ayrı suçtan aranan ve Gemlik Açık Cezaevi firarisi olan A.K., bir süredir birlikte olduğu A.Ç.\'yi, aralarında çıkan tartışma srasında av tüfeği ile vurdu. Ağır yaralanan A.Ç.\'yi aracı ile Devlet Hastanesi\'ne götüren A.K., daha sonra kaçtı.

A.K.\'nin yakalanması için operasyon başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin Gürsu\'da bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, evde ve çevresinde yaptığı kontrollerde A.K.\'nin 3 kişiyle bir araçta olduğunu fark edince kovalamaca başladı. Bir süre sonra A.K.\'nin de içinde bulunduğu araç, kaza yaptı. Araçtan inen şüpheliler bu kez koşarak kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri A.K.\'yi ve yanındaki 3 kişiyi yakaladı. İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kiş ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.



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