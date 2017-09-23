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Birlikte market işlettiği kadını öldürdü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak İlçesi'nde, birlikte işlettikleri markette bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, 34 yaşındaki Murat V

23 Eylül 2017 19:36

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, birlikte işlettikleri markette bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, 34 yaşındaki Murat V. tarafından tabancayla sırtından vurulan 32 yaşındaki Bahriye Üngeç, kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, öğle saatlerinde 2\'nci Kadriye Mahallesi 690 Sokak\'ta meydana geldi. Murat V. ile Bahriye Üngeç, birlikte işlettikleri markette henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat V., tabancayla Üngeç\'e ateş etti. Üngeç, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Murat V. ise plakası belirlenemeyen bir otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah sesleri üzerine markete gelen mahalle sakinleri, Üngeç\'i yerde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Üngeç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları hastane bahçesi ve olayın yaşandığı sokakta sinir krizi geçirdi. Bahriye Üngeç\'in cesedi savcının incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Olaydan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan cinayet zanlısı Murat V.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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