T24 LogoT24 Logo
Gündem

Birlikte içki içtiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, birlikte içki içtiği arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren 52 yaşındaki Ali A

27 Ekim 2017 19:23

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, birlikte içki içtiği arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren 52 yaşındaki Ali A., tutuklandı.
Olay, geçen perşembe günü, saat 02.30 sıralarında, Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi Sarıkız Mevkisi\'nde bulunan deniz malzemeleri satışı yapılan işyerinde meydana geldi. Ali A. ve 52 yaşındaki Ahmet Bilgiç, gece işyerinde viski içti. İlerleyen saatlerde ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ali A., pompalı tüfekle tek el ateş ettiği Ahmet Bilgiç\'i yaraladı. Çevrede devriye görevindeki polis ekibi, silah sesini duyup, olay yerine gitti. Ali A., polise teslim olurken, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgiç\'in öldüğü belirledi. Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtilen ve işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen Ali A. tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih Emrah ERDOĞANEDREMİT Balıkesir DHA BALIKESİR EdremitAliOlayAkçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi Sarıkız MevkisiAhmet BilgiçBilgiçEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24