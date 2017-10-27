Birlikte içki içtiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, birlikte içki içtiği arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren 52 yaşındaki Ali A., tutuklandı.

Olay, geçen perşembe günü, saat 02.30 sıralarında, Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi Sarıkız Mevkisi\'nde bulunan deniz malzemeleri satışı yapılan işyerinde meydana geldi. Ali A. ve 52 yaşındaki Ahmet Bilgiç, gece işyerinde viski içti. İlerleyen saatlerde ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ali A., pompalı tüfekle tek el ateş ettiği Ahmet Bilgiç\'i yaraladı. Çevrede devriye görevindeki polis ekibi, silah sesini duyup, olay yerine gitti. Ali A., polise teslim olurken, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgiç\'in öldüğü belirledi. Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtilen ve işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen Ali A. tutuklandı.

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