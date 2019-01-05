"Birlikte güçlüyüz" diyen yüzlerce kadın 'Türkiye Buluşması'nda bir araya geldi

Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla, 40’tan fazla ilden yüzlerce kadın iki gün sürecek buluşma için İstanbul’a geldi. Beşiktaş’taki Fulya Sanat Merkezi’nde düzenlenen buluşmanın açılış konuşmasını Kadınlar Birlikte Güçlü’den Çağla Akdere yaptı.

Çağla Akdere konuşmasında, kadın hareketi olarak her şeye rağmen bir arada durduklarını belirterek, “Hareket, gücünü dayanışmamızdan alıyor ve bizler bu güçle dünyayı yerinden oynatabileceğimizi biliyoruz. Bunu Arjantin’den İran’a, İzlanda’dan ABD’ye, Polonya’dan İspanya’ya yükselen kadın isyanlarıyla kadınların özgürlükleri bedenleri emekleri kimlikleri için hayati durdurmayla tekrar gördük. Şimdi burada birlikte Türkiye’deki kadın hareketi olarak bu gücü yeniden hissediyoruz” dedi.

Ortak metin okundu

Akdere’nin konuşmasının ardından 164 kadın ve LGBTİ+ örgütünün imzaladığı metin birçok ilden seçilen kadınlarla okundu.

Metnin okunmasının ardından illerden deneyim aktarımları ve atölyeler başladı.

Program, basına kapalı şekilde devam edecek.

İki gün sürecek buluşmanın programı şöyle: