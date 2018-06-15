Birlikte alkol aldığı arkadaşını tabancayla vurdu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından tabanca ile vurulan Sebahattin A. (44), yaralandı. Yaralanan Sebahattin A., tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra İzmit Tavşantepe Mahallesi Sabır Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Sebahattin A. ile birlikte alkol aldığı arkadaşı arasında tartışma çıktı. Arkadaşı tabancasını çıkararak Sebahattin A.\'nın bacaklarına ateş açtı. Sağ bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Sebahattin A., olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, Sebahattin A.\'yı yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



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