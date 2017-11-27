Birlikte alkol aldığı arkadaşını av tüfeğiyle yaraladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde Ramazan E. (41), birlikte alkol aldığı arkadaşını Kenan M.\'yi (39), henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı. Şüpheli, jandarmaya teslim oldu.

Kenan M., arkadaşı Ramazan E. ile birlikte Yeniceköy Mahallesi\'nden Esenköy Mahallesi yoluna çıkarak alkol almaya başladı. Alkol alan iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ramazan E., kavga sırasında yanında bulunan av tüfeğiyle Kenan M.\'ye ateş etti. Bacaklarına, göğsüne ve kollarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde kalan Kenan M., olay yerine çağrılan 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Kenan M., Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Arkadaşını yaralayan Ramazan E. ise olaydan sonra jandarmaya teslim oldu, soruşturma başlatıldı.

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