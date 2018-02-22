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Birlikte alkol aldığı arkadaşı öldürdü

İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde Fatih Çalışkan (25), iddiaya göre, birlikte alkol aldığı arkadaş Murat A

22 Şubat 2018 16:46

İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde Fatih Çalışkan (25), iddiaya göre, birlikte alkol aldığı arkadaş Murat A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün gece saatlerinde Denizciler Mahallesi\'nde meydana geldi. Arkadaş grubuyla birlikte alkol alan Fatih Çalışkan ve Murat A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Murat A., Çalışkan\'ı vücudunun 2 yerinden bıçakladı. Arkadaşları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi\'ne götürülen Fatih Çalışkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüpheli Murat A.\'yı gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

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