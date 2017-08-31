Birlik İnşaat Düzyurtspor-Artvin Hopaspor: 4-3 (Ziraat Türkiye Kupası)

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Egemen Artun (xxx), Mesut Hakalmaz (xxx), Sezgin Şahbaz (xxx)

BİRLİK İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Ogün (xxx)- Miraç (xxx), Erdinç (xxx), Taşkın (xxx), Mustafa (xxx), Sami (xx) (Dk.65 Serkan x), Nurullah (xxx) (Dk.84 Mahmut Emin), Hakan (xxx), Emre (xxx), Taha (xxx), Ali Kemal (xxx) (Dk.83 Samet)

ARTVİN HOPASPOR: Sertaç (xx)- Emrah (xx), Can (xx), Ayberk (xx), Fatih (xx), Oğuzhan (xx), Mustafa Serkan Demirel (xx) (Dk.77 Barış x), Mustafa Özkaya (xx), Ebubekir (xx), Priestley (xxx), Fazlı (xx) (Dk.77 Berkay x)

GOLLER: Dk.36 (penaltı) Erdinç, Dk.45, Dk.90+1 Mustafa, Dk.73 (penaltı) Nurullah (Birlik İnşaat Düzyurtspor), Dk.22 Oğuzhan, Dk.80 Priestley, 90+3 Fatih (Artvin Hopaspor)

SARI KARTLAR: Ali Kemal, Mustafa (Birlik İnşaat Düzyurtspor), Can (Artvin Hopaspor)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekiplerinden Birlik İnşaat Düzyurtspor, Türkiye Kupası 2’nci Tur karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Bölgesel Amatör Lig ekibi Artvin Hopaspor’u 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 36’da penaltıdan Erdinç, 45 ve 90+1’de Mustafa, 73’üncü dakikada penaltıdan Nurullah kaydederken, konuk ekibin golleri ise 22’nci dakikada Oğuzhan, 80’inci dakikada Priestley ve 90+3’üncü dakikada Fatih’ten geldi.

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