-BİRLİK HABER-SEN'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ali Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Ramazan Bayramı tebrik kartlarının büyük bölümünün dağıtılmadığı'' ile ilgili sözlerinin, PTT ve çalışanlarını zan altında bıraktığını belirtti. Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ''toplam 105 bin 334 müftü, imam ve muhtarın Ramazan Bayramı'nı kutlamak üzere hazırladığı tebrik kartlarının büyük bölümünün hala alıcılarına teslim edilmediğini'' söylediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun kartları 3, 5 ve 7 Eylülde gönderdiğini belirttiğini, bu tarihlerin referanduma da rastlayan Ramazan Bayramı öncesi olduğunu bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: ''Eğer ki tebrik kartlarının dağıtımında bir gecikme olduysa, bunun nedeni arife yarım gün çalışılması ve bayram günleri de posta dağıtıcılarının resmi izinli olup, dağıtıma çıkmamasıdır. Yani gecikme tamamen bayram arifesine geldiği için olmuştur. Tebrik kartlarının ortadan kaybolması ya da alıcıya hiç ulaşmaması gibi bir durum ise asla söz konusu değildir.'' Kılıçdaroğlu'nun, PTT'yi ve çalışanlarını zan altında bıraktığını savunan Erdoğan, ''170 yıllık tarihinde PTT, verdiği hizmette hiçbir dönemde taraflı ve yanlı hareket etmemiştir. Her türlü zorlukta görevini ifa etmeye çalışan fedakar PTT çalışanlarını kimsenin zan altında bırakmaya hakkı yoktur'' ifadesini kullandı.