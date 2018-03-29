'Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'ye operasyon

Çiftlikbank dolandırıcılığıyla gündeme gelen ve "ponti sistemi" olarak adlandırılan sistem üzerine kurulup, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaparak binlerce insanı mağdur ettikleri belirlenen şirketlere yönelik bakanlık ve polis soruşturmaları devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında 'Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'te operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gümrük ve Sanayi Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlık tarafından 65 tanesi takibe alınan ve tespit edilen 19 tanesinin faaliyetleri durdurulan "Titan" ve "saadet zinciri" benzeri şirketlere yönelik sürdürülen soruşturmalarda dün Şişli'de bir şirketin merkezine polis baskını yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank gibi, piramit satış sistemi denen sisteme benzer bir sistemle faaliyet gösterdiği belirlenen bir şirket daha belirlendi.

Tespitin ardından savcılık talimatıyla harekete geçen İEM Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Şişli Mecidiyeköy mahallesi Şehit Er Cihan Namlı caddesi Meriçoğlu Apartmanda şirket merkezi bulunan Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne baskın düzenledi.

Şirketi sahibi ve yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen operasyonda şirketin sahibi olarak gözüken Serkan Erden gözaltına alınırken, babası Enser Erden'de şirketin Konya'da bulunan sözde tesislerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Şişli'de bulunan şirket merkeziyle Konya'daki tesislere yapılan baskınlarda yapılan aramalarda polis ekipleri, şirketin hesap hareketleri ile üye ve müşterilerinin kayıt listelerinin bulunduğu bilgisayar ve dijital malzemelere el koyup emniyete götürdü.

22 Mart 2017 tarihinde Konya Çumra'da kurulan ve 1 yıl içerisinde piramit sistemiyle 2 milyon lira para toplamayı başaran şirket, merkezini İstanbul'a taşımış, 2 gün önce 27 Mart Salı günü ise bakanlık soruşturması nedeniyle faaliyetlerine son vermişti.

Şirketin yönetim kurulu başkanı olarak gözüken Serkan Erden, sosyal medya ve internet üzerinden yaptığı video kayıt sistemli reklamlarda, şirketi kurma nedenini kendisinin de piramit sistemi faaliyet gösteren şirketlerin mağduru olup, çocuğunun ilaç parasını alamayacak seviyeye düşmesi olarak açıklamıştı. Çiftlik Bank, Süt Bank gibi şirketlerden farklı bir sistemde çalıştıklarını belirten Erden verdiği reklamlarda kendi sistemlerini şöyle açıklamıştı;

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