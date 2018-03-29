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Birlik Beraberlik Çiftliği'ne de dolandırıcılık operasyonu: 2 gözaltı

Çiftlik Bank ve Anadolu Farm'ın ardından Birlik Beraberlik Çiftliği hakkında da soruşturma açıldı

29 Mart 2018 20:48

Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ‘Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından yapılan operasyonlarda şirket sahibi ve babası gözaltına alındı.

İstanbul’da, Çiftlik Bank benzeri ‘piramit satış yöntemi’ bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma yaptı.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan Şirket Sahibi Serkan Erden’i şirketin Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Cadddesi’nde bulunan merkezinde, babası Enser Erden’i ise şirketin Konya Çumra ilçesinde bulunan çiftliğinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisin şirketin  merkezinde yaptığı aramada şirketle ilgili bazı dijital verilere el koyduğu öğrenildi. 

Şirketten açıklama

Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada, ‘BB Hayvancılık Bakanlık soruşturması nedeniyle üye alımlarımız durdurulmuştur’ ve ‘Birlik Beraberlik Çiftliğinin saadet zincirleriyle herhangi bir alakası yoktur. (Çiftlik Bank vs.)’ şekilde uyarılar bulunduğu dikkat çekti. (DHA)

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