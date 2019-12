‘Birliğimize sövmeyen herkes konuşacak’

Kürtçe TV'ye Şivan gelsin

Şahin, " Aile kanalı olacak " dediği Kürtçe TV ile ilgili olarak "İlk etapta Kırmançi, Zazaca, Soranice lehçelerinde yayın yapılacak . Kürtçe diziler, Türkçe alt yazı ile sunulacak . Çok samimi bir şekilde Doğu ve Güneydoğu ' daki vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz " dedi.Şahin, "Kürtçe TV'"nin yayın politikasıyla ilgili olarak Bugün Gazetesi'nin sorularını şöyle yanıtladı:TRT, 1 Ocak ' tan itibaren bir kanaldan Kürtçe yayın yapmaya başlayacak. Kürtçe, Arapça ve Farsça' yı aynı kanaldan verecektik . Bunun yasak savma gibi olacağı yönünde endişemiz oluştu. Bunun üzerine bu dillerde ayrı bir kanal yapalım dedik. 1 Ocak 2009 ' da Kürtçe yayına başlayacağız . TRT 'nin çok ciddi bir gücü var, o gücünü de televizyonculukta kullanacak .Bizim kanallarımız TRT1, TRT2, TRT3 diye gidiyor . O kanalın da böyle bir numarası olacak . TRT7 , TRT8 , TRT9 gibi bir numara vereceğiz .İlk etapta o bölgede yüzde 90 Kırmançi lehçesi konuşuluyormuş, yayınlar o lehçede olacak. Zazaca, Soranice de olacak. Şu an bu üç lehçede düşünüyoruz. Kimseyi ürkütmeyeceğizBizim amacımız kimseyi ürkütmek değil. Çok samimi bir şekilde Doğu ' da , Güneydoğu ' da Türkçe' yi öğrenememiş insanların kanal ihtiyacına cevap vereceğiz .TRT1 gibi aile kanalı olacak . Diziler, eğlence programlan, haber programlan, haberler olacak. Bir aile kanalında ne oluyorsa o kanalda da onlar olacak.Kürtçe dublaj yaptıracağız . Nasıl İngilizce filmler Türkçe seslendiriliyorsa onlardan farklı olmayacak . Türkçe alt yazı olacak.Yayınlanacak . Filmler, dizi filmler , çizgi filmler , dini yayınlar , eğlence yayınlan , belki müzik yarışması da olacak .Hayır. Bizim amacımız Türkçe öğretmek değil. Onu Milli Eğitim Bakanlığı yapar. Gerektiğinde alt yazı vereceğiz. Örneğin, kanalda bir röportaj yapılırken, röportaj yapılan kişi Kürtçe bilmiyorsa, Türkçe konuşacak ve Kürtçe alt yazı geçecek veya bunun tersi olacak. Ana dil yayını haktırBiz böyle bir kanalı kurmazsak, art niyetli, Türkiye üzerinde emelleri olan insanlar yapılan yayınlarla bu insanları etkiliyorlar ve doğrulan onların doğrulan oluyor. Bugüne kadar Türkçe'yi öğretememişiz . Ana dilde yayının ve televizyonun da bir insan hakkı olduğunu düşünüyorum . TRT bu ihtiyacı karşılayacak.Her şey olacak . Özgürce konuşacaklarBu ülkenin milli birliğine, bütünlüğüne, bayrağına, İstiklal Marşı' na sövülmediği müddetçe nasıl TRT ' de programlar yapılıyorsa, o programların hepsini Kürtçe kanalda da yapacağız. Anayasada, 2954 Sayılı Kanun ' da ilkelerimiz, misyonumuz, vizyonumuz, çjzgilerimiz ortaya konulmuş. O sınırlar içinde kalmak kaydıyla arkadaşlarımız, özgürce istediklerini o kanalda söyleyecekler, konuşacaklar ve televizyonculuk yapacaklar.Çıkacaklar. Türkçe söyletip, Kürtçe alt yazı geçemeyiz.Çok katı davranmayacağız .Bölücü olmamak , bu ülkedeki birliğimizi , bütünlüğümüzü dinamitlememek kaydıyla herkes çıkar .Düne kadar bir kanalları vardı da ROJ ' u mu tercih ettiler? Yoktu . Böyle bir mecra açılırsa, şarkıcılar çıkar. Kaldı ki Doğu ' da Güneydoğu ' da şarkıcı problemi yok, herkes türkü okur. 'Sen türkülerini söyle'" diye bir yarışmamız var. Bunun Kürtçe versiyonunu yaparız, yüzlerce şarkıcı, türkücü buluruz .Dünyanın her yerinden izlenecek . Uydudan yayın yapacağız, Kuzey Irak ' ta da, ABD ' de de, Avustralya ' da da izlenebilecek .Biz TRT ' nin aldığı dizi filmlerin dublajını yapıp, kullanacağız . Kurtlar Vadisi ' ni o zaman TRT ' de oynatırım , Kürtçe dublaj yaparım . Böyle bir şeye gerek yok.Herkese eşit olmak kaydıyla açık olacak . Politikacıları çıkaracak olursak her birini çıkaracağız, çıkarmayacak olursak hiçbirini çıkarmayacağız. Birini çıkarıp diğerini çıkarmamak gibi bir ayrıcalık yaptığımızda zaten oradaki insanlar bizi silerler, çizerler.Geçmiş genel müdürlerimizle ilgili, onlar bizim aleyhimize konuşuyor olsa bile benim ağzımdan hiç kimse olumsuz bir cümle duymamıştır . Herkes bir şekilde misyonunu tamamladı gitti . Biz de burada kalıcı değiliz . Buraya geldik, sadece gideceğim kesin . Sizin döneminizle de ilgili zaman zaman bu tür iddialar dile getiriliyor . Biz burada yolsuzluk yapsak ayakta durabilir miyiz ? O saldırılara göğüs gerebilir miyiz ? Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Kuruşunu dikkate alacağız. Bu benim birinci önceliğim . Acımam.Evet . Zaten kuruyoruz işte . Kürtçe, Arapça, Farsça televizyon, TRTÇocuk , TRTÎNT ' ı uluslararası bir haber kanalı haline dönüştürüyoruz , TRTTürk 'ü Türk Dünyası kanalı haline dönüştürüyoruz , bir müzik kanalı , spor kanalı kuruyoruz . TRT Çocuk, çocuk kanalları içinde birinci sıraya oturdu.Bu kaçınılmaz bir şey . Biz kendi personelimizin dışarıda çalışmasına da müsaade ettik . TRT ' deki sanatçılarımıza ve spikerlerimize burada işleri yoksa dışarıda çalışma fırsatı tanıdık . Kapalı kaldığınızda komünist ülke gibi olur, tiranlık oluşturursunuz . Dışarıya açıldığınızda çok daha kaliteli, düzeyli işler yaparsınız . Bu etkileşimi sağlamamız lazım . Duvarlan biraz daha yıkıp , dışanya açılacağız .TRTnin yurtiçi ile ilgili bir derdi yok. TRT Türkiye’de yaşayanlara yönelik haberler , programlar , eğlence programlan yapacak , ama dışarıya yönelik olarak bizim çok ciddi bir televizyonumuz yoktu . TRT bu açığı kapatmalı .Bence oldu , beşinci sıraya oturduk . Şu anda BBC ' nin 32 dilde web sayfası var , Ocakta biz 3 dil daha ekleyince BBC ' yi geçeceğiz .Ben Türkiye’nin içine yönelik işler yapsam, Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar gibi çok popüler olan 10 tane dizi film yaptırırım , TRT reytingde birinci sıraya oturur , geçer gideriz . Ama , amacımız dünya markası olmak .