Birleştirilen Dink cinayeti davası başladı; Cerrah, Akyürek ve Yılmazer sanık sandalyesinde

Kamu görevlilerine açılan dava ile birleştirilen Hrant Dink cinayeti davasının ilk duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. 19-21 Nisan tarihleri arasında görülecek duruşmada 8’i tutuklu 34 sanık ilk kez hâkim karşısına çıkacak. 2014 yılında şüpheli sıfatıyla ifade veren dönemin İstanbul Eski Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek de sanık sandalyesinde.

DHA'nın haberine göre, duruşmada tutuksuz sanıklardan Yılmaz Angın'ın avukatı Kemal Angın, yargılamanın siyasi bir davaya dönüştüğünü, bu nedenle mahkeme heyetinin objektif bir karar veremeyeceği gerekçesiyle "reddi hâkim" talebinde bulundu. Onun ardından söz alan tutuklu sanıklardan Ali Fuat Yılmazer'in avukatı Hüseyin Ataol da müvekkillinin geçmiş dönemde heyetle yaşamış olduğu tartışmalar nedeniyle heyetin artık tarafsız davranamayacağını ileri sürerek yine "reddi hâkim" talebinde bulundu. Sonrasında söz alan bazı sanık avukatları da benzer gerekçelerle aynı talepte bulundu.

Duruşmaya, Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Esra Salmanlı, Sebu Aslangil, Emel Ataktürk, Bayram Bahri Belen, İsmail Cem Halavurt, Fethiye Çetin katılıyor.

Kamu görevlisi sanıklardan Celalettin Cerrah, Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşkun Çagar, Yunus Yazar, Yılmaz Angın, Tamer Bülent Demirel, Osman Gülbel, Ali Poyraz, Hamdi Egebatan, Mehmet Akif Yılmaz, Serkan Şahan, Ömer Faruk Kartın, Muhittin Zenit, Mehmet Ayhan, Mehmet Uçar, Ercan Demir, Özkan Mumcu, Faruk Sarı, Reşat Altay, Hasan Durmuşoğlu, Sabri Uzun, Ahmet İlhan Güler, Onur Karakaya, Şükrü Yıldız duruşma salonunda yerlerini aldı.

Ayrıca Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Osman Hayal de duruşmada.

Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşma sesli ve görüntülü iletişim kullanarak yapılıyor. Mahkeme heyeti yapılan kimlik tespitinin ardında avukatların taleplerini almaya başladı.

Duruşmayı aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Garo Paylan, Filiz Kerstecioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP milletvekilleri Selina Doğan, Mahmut Tanal’ın aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izliyor.

“Cinayete her kim ortak olmuşsa hesap versin"

Duruşma öncesi Hrant’ın Arkadaşları, bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Biz adalet telep ediyoruz. Kimin ak kimin kara, kimin ordan kimin burdan olduğuna bakılmaksızın yapılacak yargılama ile bu kalleş cinayete ortak olmuş her kim varsa hesap versin istiyoruz” denildi.

Mahkeme heyeti, her iki dava arasında irtibat bulunması, atılı suçun niteliği, maddi gerçeğin açığa çıkabilmesi için davaların birlikte görülmesinin zorunluluk olduğu kanaatine varmıştı.

Agos’un haberine göre, Dink suikastında kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiasına ilişkin 26 şüpheli bulunuyor. Sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Ercan Demir, Muhittin Zenit ve Özkan Mumcu tutuklu yargılanıyor.

Dink ana davasında da Ogün Samast, Yasin Hayal ve Ersin Yolcu tutuklu bulunuyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan sanıklardan Ahmet İskender ise hala firari olarak aranıyor.

Engin Dinç katılmıyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava sanıklarından Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç bugün görülecek davaya katılmayacak. Dinç'in kamu görevlilerinin ilk defa hakim karşısına çıkacağı davaya katılmama mazereti ise, neredeyse her ay bir bombanın patladığı "Ülkede son dönemlerdeki terörle mücadelenin yoğunluğu."

Dinç'in avukatları 15 Nisan'da mahkemeye sundukları mazeret dilekçesinde Dinç'in duruşmaya katılamayacağını belirtti. Dilekçede Dinç'in halen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olduğu belirtilerek, "Bilindiği gibi ülkemizde son dönemlerde terörle mücadelede yoğunluk söz konusudur. Bu nedenle mahkemeniz nezdinde 2016/32 esas sayılı devam eden dosyanın 19-21 Nisan 2016 tarihinde yapılacak olan duruşmada müvekkilin bulunması güçlük arz etmektedir. Nazik durumun dikkate alınarak adı geçen tarihlerde müvekkilin görevi nedeniyle mazeretli sayılmasına karar verilmesini talep ederim" denildi.