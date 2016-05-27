Birleşmiş Milletler'in Suriye Raporu: 5 yılda 283 bin kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler, Suriye'deki iç savaşta beş yıl içinde 283 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Suriye insan hakları gözlemcilerinin yeni raporunu yazılı olarak açıklandı. Raporda, Suriye'de son beş yıl içinde 283 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölenlerden 81 bin 436 kişinin sivil halk, 10 bin 40'ının çocuk, 9 bin 106'sının ise kadın olduğu; 48 bin 568'inin muhalifler ve terör örgütleri militanı, 47 bin 95 kişinin ise yabancı uyruklu militanlar olduğu aktarıldı.

NTV'de yer alan habere göre, raporda ayrıca, hayatını kaybedenlerin 101 bin 662'sinin Esad rejimi savaşçısı olduğu, bunlardan 56 bin 609'unun da asker olduğu bilgisi yer aldı.

Söz konusu veriler Suriye insan hakları gözlemcileri tarafından hazırlanan raporda yer alırken, bilgilerin Mart 2016 sonuna kadar yaşanmış kayıpları kapsadığı belirtildi.