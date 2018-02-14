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Dünya

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye sürpriz ziyaret

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Türkiye'ye geliyor

14 Şubat 2018 04:38

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’nin, 14-17 Şubat 2018 tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. 

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, 14-17 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Yüksek Komiser Grandi’nin, ülkemizde bulunduğu süre içerisinde üst düzey temaslar gerçekleştirmesi, ayrıca İstanbul ve Ankara’da çeşitli incelemelerde bulunması öngörülmektedir.

Söz konusu ziyaret, 3.5 milyonu aşkın Suriyeliyi misafir eden Türkiye’nin, ‘dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak’ bu konuda yaptığı özverili çalışmaların uluslararası kamuoyuyla bir kez daha paylaşılmasına vesile olacaktır.”

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