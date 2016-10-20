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Dünya

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'nin önerisine destek

Türkiye’nin Halep’e yardımların ulaştırılması için uluslararası insani yardım konvoyu önerisi BM'den destek buldu

20 Ekim 2016 03:30

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Türkiye’nin Halep’e yardımların ulaştırılması için uluslararası insani yardım konvoyu önerisini desteklediklerini söyledi.

Lozan’da yapılan Suriye toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararasıyardım konvoyu oluşturulmasını ve konvoyda bulunan TIR’lara ülkelerin bayrakları asılarak yardımların yerine ulaştırılmasını önermişti.

Jens Laerke açıklamasında Suriye’de asıl prensipleri arasında tarafsızlık bulunan her türlü insani yardımı olumlu karşıladıklarını dile getirdi. Laerke, “Türkiye’nin Halep’e insani yardımlarının ulaştırılması için uluslararası bir konvoyun ulaştırılması önerisini destekliyoruz, bildiğiniz gibi Suriye’de devam eden çatışmalar insani yardım konvoylarının hareket etmesini zorlaştırıyor. Can güvenliği olmadan BM konvoylarının hareket edemediğini ifade etmek isterim” dedi.

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