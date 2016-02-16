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Dünya

Birleşmiş Milletler’den Şam’a ziyaret

BM Suriye temsilcisinin, Suriye Dışişleri Bakanıyla görüştüğü belirtildi

16 Şubat 2016 00:11

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura bölgede gerilimin tırmanması üzerine Suriye'nin başkenti Şam'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.Mistura, Suriye'nin başkenti Şam'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. AFP'ye göre bugün Şam'a ulaşması beklenen Mistura, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşecek.

aljazeera.com.tr'nin haberine göre Münih'teki Güvenlik Zirvesi'nde Suriye'de bu hafta 'şiddetin durdurulması' yönünde alınan karara rağmen Rusya ve rejim saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Şam'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

AFP'nin rejim kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bugün geç saatlerde Şam'a ulaşması beklenen de Mistura, Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşecek. 

Cenevre’deki Suriye görüşmelerinin yeniden başlayabilmesi için ateşkesi konuşmak üzere hafta sonu Münih’te bir araya gelen ülkeler ateşkeste uzlaşamamıştı. Onun yerine Suriye muhalefetinin taleplerinden olan insani yardımların hızla ulaştırılması ve ‘şiddetin ve saldırıların durdurulması’ kararı alınmıştı. 

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