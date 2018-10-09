Birleşmiş Milletler'den kaybolan gazeteci Kaşıkçı'ya ilişkin açıklama: Zorla kaybettirilmiş görünüyor

Birleşmiş Milletler, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başına ne geldiğinin aydınlatılması için Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı yaptı. Açıklamada, Kaşıkçı'nın 'zorla kaybedilmiş göründüğü' belirtildi.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na 2 Ekim günü girdikten sonra sırra kadem basan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında Birleşmiş Milletler’den (BM) açıklama geldi. BM İnsan Hakları Ofisi, Kaşıkçı’nın ‘görünüşe göre zorla kaybedildiğini’ belirtip, bu durum hakkında ‘ciddi endişe duyduklarını’ açıkladı.

Açıklamada, Türkiye ve Suudi Arabistan’a da bir çağrı yapıldı. BM iki ülkeden de, ‘Kaşıkçı’nın kaybolması ve muhtemel bir cinayet konusunda hızla bir soruşturma yürütüp bulguları kamuoyuyla paylaşmalarını’ istedi.