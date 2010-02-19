Birleşmiş Milletler'de zarf içinde şüpheli toz

T24 -

BM Sözcü Yardımcısı Marie Okabe gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, BM güvenlik birimlerinin şüpheli zarfın yemekhanede bulunmasının ardından New York polisini çağırdıklarını ve zarfın incelemeye alındığını söyledi.BM kulislerinde zarfın içinden beyaz toz çıktığı konuşulurken soruşturma devam ediyor.New York'ta bir süre önce de birkaç ülkenin BM Daimi Temsilcilikleri'ne benzer zarflar gönderilmişti.