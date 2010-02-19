T24 LogoT24 Logo
Dünya

Birleşmiş Milletler'de zarf içinde şüpheli toz

Birleşmiş Milletler'in New York binasındaki yemekhane, içinde şüpheli toz olan bir zarfın bulunması sonrası kapatıldı.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkez binasındaki yemekhanesi içinde şüpheli toz olan bir zarfın bulunmasının ardından kapatıldı.

BM Sözcü Yardımcısı Marie Okabe gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, BM güvenlik birimlerinin şüpheli zarfın yemekhanede bulunmasının ardından New York polisini çağırdıklarını ve zarfın incelemeye alındığını söyledi.

BM kulislerinde zarfın içinden beyaz toz çıktığı konuşulurken soruşturma devam ediyor.

New York'ta bir süre önce de birkaç ülkenin BM Daimi Temsilcilikleri'ne benzer zarflar gönderilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24