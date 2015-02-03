Birleşmiş Milletler yardım gönderdi, IŞİD dağıttı

Terör örgütü IŞİD’e yakın internet hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda militanların Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’na (WFP) ait kolileri, kendi logolarıyla Suriyelilere dağıttığı görülüyor. Yeni görüntülere göre, militanlar kendi logolarını, WFP’nin logosunun üzerine yapıştırıyor.



Al Arabiya'da yer alan habere göre, militanlara destek veren sosyal medya hesaplarında gıda yardımı “zekat” olarak niteleniyor. Fotoğrafların Halep’in 50 kilometre uzağındaki Deir Hafr köyünde çekildiği düşünülüyor. Ne var ki, terör örgütünün kolilere nasıl ulaştığı bilinmiyor.

'Son derece endişeliyiz'





Öte yandan, WFP, Suriye’de kendilerinin hazırladığı gıda kolilerinin üzerinde IŞİD logosu yapıştırılması hakkında “Son derece endişeliyiz” açıklamasında bulundu. Konu hakkında açıklama yapan WFP Acil Bölge Koordinatörü Muhannad Hani, “Dünya Gıda Programı, Suriye’de şiddetle ihtiyaç duyulan gıda yardımının manipüle edilmesini kınıyor” ifadelerini kullandı. Hani, fotoğrafların gerçekliğinin araştırıldığını sözlerine ekledi.



WFP’nin yardımları Suriye Kızılayı tarafından dağıtılıyor. Geçen yılın Eylül ayında IŞİD’in Suriye Kızılayı’nın deposuna baskın yaptığı biliniyor.