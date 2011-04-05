Birleşmiş Milletler uçağı düştü: 32 ölü

T24 - Kongo’da düşen Birleşmiş Milletler’e ait bir uçakta bulunan 33 kişiden sadece birinin kurtulduğu ifade edildi.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) başkenti Kinşasa'da bir BM uçağının havaalanına inmeye çalışırken düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.



BM'den yapılan açıklamada, uçakta bulunan 33 kişiden sadece birinin kurtulduğu ifade edildi.



Pilotun şiddetli yağışta piste inmeye çalıştığı ancak Fokker 100 tipi uçağın düştüğü belirtiliyor.



Ülkede sivilleri koruma amacıyla 19 bini aşkın barış gücü askeri görev yapıyor. 1999'dan beri de ilk kez böyle bir kazaya rastlandığı belirtiliyor.







