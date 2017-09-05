Birleşmiş Milletler: Türkiye'nin Arakan çağrısı cesaret verici

Birleşmiş Milletler, Ankara’nın "Sınırları açın, masrafları karşılayalım" teklifini "pozitif ve cesarew verici bir adım" olarak tanımladı.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, diğer ülkelerden de benzer adımların atılması çağrısında bulunuldu. Arakanlı müslümanların Bangladeş sınırına zorlu kaçışının ortalama 3 gün sürdüğü belirtildi. Son 11 günde saldırılardan kaçarak Bangladeş’e giriş yapan 100 bin Arakanlı müslümanın yüzde 80'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu bildirildi.



Çocuklara yardım fonu UNICEF de, Birleşmiş Milletlerin güvenlik gerekçesiyle tüm personelinin bölgeden çektiği için yardıma muhtaç çocuklara erişimlerinin olmadığını duyurdu.