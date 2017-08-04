Birleşmiş Milletler, Türkiye'de banka kuruyor

Uluslararası Teknoloji Bankası için, Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye ile karşılıklı imzaların, bu yıl içerisinde atılması bekleniyor. Yerleşkesi Gebze'de kurulacak banka için Türkiye yıllık 2 milyon dolar mali destek verecek.

Uluslararası Teknoloji Bankası için Birleşmiş Milletler (BM) ile karşılıklı imzaların bu yıl içerisinde atılması bekleniyor. Yerleşkesi Gebze`de kurulacak banka için Türkiye yıllık 2 milyon dolar mali destek verecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin, en az gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefiyle Gebze'de kurulacak Uluslararası Teknoloji Bankası yerleşkesindeki hazırlıkları değerlendirmek üzere Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Özlü, "Türkiye ile BM arasında 'ev sahibi ülke anlaşması' hazırlanacak ve imzalanacak. İmzanın ardından Gebze'deki ofis alanıyla çalışanlar belirlenecek ve bu yıl Uluslararası Teknoloji Bankası faaliyetlerine başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 2011 yılında katıldığı BM En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı'nda bir taahhüt paketi açıkladığını anımsatan Özlü, buradaki bilim ve teknoloji alanlarına ilişkin taahhütlerden birinin de en az gelişmiş ülkeler için "teknoloji bankası" rolü üstlenecek uluslararası bir merkez kurulması olduğunu söyledi.