Birleşmiş Milletler: Türkiye'deki sınır kapılarına gözle görülür bir hareketlenme tespit etmedik

T24 Dış haberler

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin kendilerine Suriyeli sığınmacı politikalarında bir değişim yapıldığıyla ilgili bilgilendirme yapmadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu Sözcüsü Babar Baloch, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellemeyeceği haberlerleriyle ilgili olarak, "Bize bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. Sınırlara gözle görülür bir hareketlenme tespit etmedik" dedi.

Türk haber ajansları, Yunanistan ve Bulgaristan'ın kapılarında ek tedbirler aldığını duyururken, bölgeye hareketlenen sığınmacıların görüntülerini paylaştı.

Reuters dün üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı aldığını aktarmıştı.